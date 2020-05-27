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  3. 27 Mayıs 2020 10:46

Sokağa çıkma yasağında 9 yeni vaka !

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayramın son günü 9 yeni corona virüs vakası tespit edildi.

Sokağa çıkma yasağında 9 yeni vaka !
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, virüsün hala insanlar arasında olduğu ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte asla rehavete kapılmamak gerektiği uyarısı yapıldı.

Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanılmasına, fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada "Hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim. Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ilimizde maalesef 9 pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

 
 

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