Sokağa çıkma yasağında ağaçları kestiler

Tarım Orman-İş Sendikası, ormanlara yıkım uygulamaları tüm ülkede olduğu gibi Antalya’da da devam ettiğini açıkladı.

Sendika, Kemer ilçesi Beycik köyü sakinleri yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmasına karşın geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağında jandarma eşliğinde gelen orman işçileri bölgedeki kızılçam ağaçlarının kesildiğini bildirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Beycik köyüne giderek incelemelerde bulundu. Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü’nün ülkenin birçok yerinde gençleştirme adı altında ekosistem bütünlüğüne aykırı olarak orman amenajman planlarında belirtilen etanın (metreküp olarak miktar) çok çok üzerinde kesim yapmakta olduğunu bildirdi.

Durmuş, “Bu durumun ülkemizi önümüzdeki süreçlerde iklim krizine karşı oldukça zor durumda bırakacağı açıktır. Ayrıca ülkemiz doğal yapısını kaybetmekle birlikte ormansızlaşma gibi bir durumla da karşı karşıya kalabilecektir. Ülkemizde bu yıl da amenajman planlarına aykırı olarak 15 milyon metreküp yerine 40 milyon metreküp odun üretimini hedefleyen OGM, bütçe açığını ormanlardan sağlanacak gelirle kapatmayı düşünmektedir. Elbette bu hareketin ülkemize çok acı bir faturası olacaktır.”