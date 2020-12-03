Sokağa çıkma yasağında yağışlara veda! İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneyi, Muğla ve Antalya'nın kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde tüm Türkiye'de sona ereceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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