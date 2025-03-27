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Sokak çağrısı yapan 30 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sokağa çıkma çağrısında bulunan kişilere yönelik operasyonda 30 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili sosyal medyadan sokağa çıkma çağrısında bulunan kişilere operasyon düzenledi.

Ekipler, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüp, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sokağa çıkma çağrısında bulunan kişilere yönelik operasyonda 30 kişi yakalandı.

DHA

Etiketler istanbul ekrem imamoğlu sokak protesto gösteri
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