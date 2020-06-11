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  3. 11 Haziran 2020 14:55

Sokak hayvanları için konulan barınaklar çalındı

Kocaeli'nin Derince Belediyesi tarafından sokak hayvanları için konulan barınaklardan 8'i çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokak hayvanları için konulan barınaklar çalındı
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Derince Belediyesi'nin sokak hayvanları için beslenme yerlerine koyduğu barınaklardan 8'i kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Derince Belediyesi'nin her gün mama ve su bıraktığı Fatih Mahallesi eski baraj mevkisinde 2, Toylar Mahallesi mevkisinde 3, Çınarlı Mahallesi Çenesuyu mevkisinde 2 ve Çınarlıdere Mesire Alanında yer alan 1 barınak olmak üzere 8 barınak çalınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Derince Belediyesi barınakların çalınmasıyla ilgili bilgileri olanların emniyet ve belediye birimlerine haber verilmesini istedi.






DHA

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