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Sokak müzisyeni gencin flüt performansı izlenme rekorları kırıyor

Sosyal medyada sokak müzisyeni bir gencin videosu kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu. Kısa süre içerisinde tıklanma rekoru kıran videoya çok sayıda yorum ve beğeni yağdı. 

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, istek üzerine flüdü üflemeye başlayan genç, adet kendisine hayran bıraktı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı, bu yeteneğin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Etiketler sokak müzisyeni flüt çalan genç
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