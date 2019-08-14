Sokak ortasında birbirine girdiler !

Düzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.



Olay sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta meydana geldi.

Spor Sokak girişinde karşı karşıya gelen iki grup önce konuşmaya başladı. Aniden birbirlerine vurmaya çalışan iki grup arasındaki kavga yola kadar taştı. Birbirlerine tekme tokat vuran gençleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı. Vatandaşların araya girmesi ile ayrılan gençler daha sonra olay yerinden ayrıldı.