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Sokak ortasında çifte cinayet: 2 kardeş bıçaklanarak öldürüldü

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Adana'da bir kişi, tartıştığı iki kardeşi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde A.E.D. (16) ve ağabeyi M.D. (17), sokakta karşılaştıkları Azat T. (24) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. 

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Azat T., iki kardeşi bıçakladı. Yaralı iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. 

İki kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Azat T. daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu.


Ölen iki kardeşin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İHA

Etiketler adana cinayet iki kardeş iki kardeş öldürüldü sokak ortası
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