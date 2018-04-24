Advertisement Advertisement
SON DAKİKA
CHP'DEN İTTİFAK KARARI ! KILIÇDAROĞLU'NA YETKİ VERİLDİ !
CHP'den ittifak kararı ! Kılıçdaroğlu'na yetki verildi !
CHP'den ittifak kararı ! Kılıçdaroğlu'na yetki verildi !
Altay tankı ihalesini kazanan firma belli oldu
Altay tankı ihalesini kazanan firma belli oldu
Japonlar'dan flaş Türkiye kararı ! Çekiliyor mu ?
Japonlar'dan flaş Türkiye kararı ! Çekiliyor mu ?
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri başladı !
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri başladı !
Ramazan gelmeden zammı geldi: Ramazan pidesine zam !
Ramazan gelmeden zammı geldi: Ramazan pidesine zam !
8 bin yıllık tarih keşfedilmeyi bekliyor
8 bin yıllık tarih keşfedilmeyi bekliyor
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
Bu testi bilgisayar hariç kimse çözemedi !
Bu testi bilgisayar hariç kimse çözemedi !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Nisan 2018 17:01

Sokak ortasında dehşet ! Darp etti...

İstanbul Büyükçekmece'de bir adam, yol ortasında kadına şiddet uygulayarak zorla götürdü.

Sokak ortasında dehşet ! Darp etti...
A+ A-

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezi önünde bir adam, kadına şiddet uygulayarak zorla götürdü. Olaylar yaşandığı esnada çevrede bulunan insanların aldırış etmemesi dikkat çekerken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.50 sıralarında Hadımköy metrobüs durağı yanında bulunan bir alışveriş merkezi (AVM) önünde yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, AVM'den çıkan bir erkek ve kadın tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadının kendisiyle beraber arabayla gelmesini isteyen adam olumsuz yanıt alınca duruma öfkelendi. İkili arasında bir süre devam eden tartışma daha sonra adamın fiziki müdahalesine dönüştü. Adam kadına defalarca el kaldırdıktan kısa süre sonra kadını iterek götürdü. Kadını götürürken vurduğu da görülen adam daha sonra kadınla beyaz bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki insanların yaşanan olaya aldırış etmemesi dikkat çekti.

KADINA ŞİDDET KAMERADA

 İkili arasındaki tartışma konusunun nedeni henüz öğrenilemezken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kadınla adamın AVM’den çıktığı, bir süre tartıştıktan sonra adamın kadını darp ettiği görülüyor.,

İHA

kadın , dayak , şiddet , saldırı , araç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM