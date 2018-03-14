Sokak ortasında dehşet ! Kocası tuttu kendisi bıçakladı

KKTC’nin Girne kenti yakınlarında Alsancak'ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Meryem Doğu ve kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçmaya çalışan karı-koca mahalle sakinleri tarafından yakalandı.



Kıbrıs Alsancak dün korkunç bir cinayetle sarsıldı. 53 yaşındaki Memduh Ulugün kiracıları tarafından hunharca katledildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Alsancak’ta Zeytinlik Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde Mehmet ve Meryem Doğu çifti ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedendendolayı tartışma çıktı.

Bağrışmaları sokağa taşınca, Ulugün evden çıkarak toprak alana doğru yürüdüğü esnada Doğu çifti peşinden koşarak, toprak alanda Ulugün’ün önünü kesti.

Doğu çifti, sokak ortasında Memduh Ulugün’ün göğsüne ekmek bıçağını acımadan defalarca saplayarak öldürdü. Ulugün olay yerinde yaşamını kaybederken, Doğu çifti kaçmaya çalıştığı sırada mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

GÖĞÜS BÖLGESİNE 6 BIÇAK DARBESİ

Evinin yanında kiracıları tarafından bıçaklanarak öldürülen Memduh Ulugün’ün göğüs bölgesine 6 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

Kavga nedeni henüz bilinmezken, Meryem Doğu’nun eşi sık sık, “Karışmayın, namus meselesi bu” deyip durdu. Görgü tanıkları, Mehmet Doğu’nun Ulugün’ü tutarken, Meryem Doğan’ın da acımasızca bıçakladığını gördü. Mehmet Doğu’nun da Ulugün’ü bıçakladığı belirtildi.

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Cinayetin ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekibi Zeytinlik Sokak’ta geniş güvenlik önlemi aldı.

Cinayette kullanılan bıçak sokak ortasında bulunurken, polis birçok emare topladı. Ulugün’ün cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi. Zanlı Doğu’nun yakınları ise olay yerine gelince ortalık karıştı.

Zanlı Meryem Doğu’nun park halindeki aracını cinayet mahallinden uzaklaştırmak isteyenlere saldıran Ulugün’ün acılı yakınları ile Doğu ailesi birbirine girdi. Öfkeli kalabalığı ayırmakta güçlük çeken polis, havaya 12 el ateş açtı.

Ateş açılmasına rağmen yatışmayan kalabalık güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.

ULUGÜN’ÜN ANNESİ YÜREK BURKTU

Oğlunun evinin dibinde öldürüldüğünden habersiz olan anne Tayyibe Ulugün ise olanlara anlam veremeden sokakta dolaştı durdu. Ulugün’ün annesinin Alzheimer hastası olduğu öğrenilirken, sık sık “Oğlum gelecek bugün daha gelmedi” sözlerini tekrar ederken, Ulugün’ün kardeşi sinir krizi geçirdi.

DOĞU ÇİFTİNİN ÇOCUKLARINA POLİS SAHİP ÇIKTI

Yaklaşık 1 yıl önce Ulugün’lerin kiracısı olan katil karı kocanın yaşları 14 ile 5 arasında değişen 4 çocukları olduğu öğrenildi. Ev sahiplerini acımadan sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Meryem ve Mehmet Doğu çiftinin çocuklarının geçici olarak polis gözetimine alınırken, Doğu çiftinin kiracı olarak kaldığı eve nöbetçi polis bırakıldı.

ULUGÜN KIZINI EVLENDİRMEYE HAZIRLANIYORDU

Kiracıları tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı defalarca bıçaklanarak öldürülen Memduh Ulugün’ün bir kızı ve bir oğlu vardı. Çevresi tarafından çok sevilen Ulugün’ün acı ölümü ile kahrolan yakınları dün cinayetin işlendiği sokağa koştu. Alsancak Belediyesi’nde Su İşleri Bölüm Amiri olan Ulugün’ün Haziran ayında kızını evlendireceği öğrenildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Memduh Ulugün'ün cenazesi ikindi vaktine doğru Alsancak Zafer Bolat Paşa Camii’ne getirilerek sevenlerin den helallik istendi. Burada Kılınan cenaze namazının ardından Ulugün, Alsancak köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan Mehmet ve Meryem Doğu çiftine iki gün tutukluluk süresi verildi. Polisin cinayetle ilgili soruşturması devam ediyor. Cinayetin Meryem Doğu ile Memduh Ulugün arasındaki bir gönül ilişkisinden kaynaklandığı belirtiliyor.