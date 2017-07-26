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  3. 26 Temmuz 2017 20:55

Sokak ortasında korkunç infaz !

Kendisi hakkında olumsuz konuştuğu iddiasıyla çocukluk arkadaşını sokak ortasında vuran zanlı polis tarafından yakalandı.

Sokak ortasında korkunç infaz !
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Kendisi hakkında olumsuz konuştuğu iddiasıyla çocukluk arkadaşını evinin önünde öldüren zanlı, polis tarafından yakalandı

Bursa’da kendisi hakkında olumsuz konuştuğu iddiasıyla çocukluk arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren tır şoförü, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi, Erciyes Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 26 yaşındaki Murat K. ile çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen yevmiyeli işçi 28 yaşındaki Ömer Sabak’ın bir süre önce arası bozuldu. Bu süre zarfında eşinden boşanan ve bundan da hakkında konuşup kendisini her yerde kötülediğini ileri sürdüğü çocukluk arkadaşını sorumlu tutan Murat K., sabah saatlerinde Ömer Sabak’ın oturduğu evin bulunduğu sokağa gelerek beklemeye başladı. Sabah işe gitmek için evden çıkan Sabak’ın arkasından yaklaşan Murat K. çocukluk arkadaşına pompalı tüfekle ateş etti. Sırtından yaralanan Ömer Sabak olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı olay yerinden lüks bir cip ile kaçtı. Plakayı alan vatandaşların ihbarı sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler zanlıyı Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi Polis Okulu kavşağında kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Cinayet Büro ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri cesedin bulunduğu alana perde çekip vatandaşları uzaklaştırdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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