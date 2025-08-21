  1. Anasayfa
  3. Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!''

Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı''
Aydın'ın Efeler ilçesinde kayınbirader ile iddiaya göre ablasına şiddet uygulayan eniştesi arasında çıkan tornavidalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Orta Mahalle Sanayi Caddesi üzerindeki bir iş yerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ş. adlı kişi, iddiaya göre ablasını darbeden eniştesi V.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve tornavidaların kullanıldığı kavgada şahıslar birbirlerini vücutlarının çeşitli yerlerden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ayıramadığı şahısları kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan enişte ve kayınbirader ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

