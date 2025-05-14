Sokak röportajcısı Arif Kocabıyık tahliye oldu

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan İlave TV hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine tahliye oldu.

Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV adlı hesabın yöneticisi Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kocabıyık, bir sokak röportajında kendisine "soytarı" diyen bir kişiye "Soytarı senin gibilere denir. Soytarı arıyorsan kendine bak. Soytarı Saray’dakine, Saray’dakini mutlu edene denir. Çakal" diyerek yanıt vermişti.

Kocabıyık ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TAHLİYE OLDU

Kocabıyık'ın avukatı tutuklama kararına itiraz etti.

Bu itirazın kabul edilmesi üzerine Kocabıyık hakkında tahliye kararı verildi. Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ da, X hesabından yaptığı açıklamada, "Arif KOCABIYIK @IlaveTv7 hakkında yaptığımız itiraz sonucu tahliye kararı verildi" dedi.