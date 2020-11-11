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  3. 11 Kasım 2020 12:24

Sokak röportajında ''Almanya bizi kıskanıyor mu'' sorusuna olay yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından bir sokak röportajında bir gencin "Almanya bizi kıskanıyor mu" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından istifasını duyurdu.

Albayrak'ın istifasının ardından yapılan bir röportaj izleyenleri güldürdü. 

Yol TV muhabirinin Almanya'da yaşayan vatandaşa "Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu?" şeklindeki sorusu gurbetçi vatandaşı kahkahalara boğdu!

 Vatandaş, "Bizden 100 yıl ileride sanıyordum, gidince gördüm ki aramızda 300 yıl var" dedi. 

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