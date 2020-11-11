Sokak röportajında ''Almanya bizi kıskanıyor mu'' sorusuna olay yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından istifasını duyurdu.
Albayrak'ın istifasının ardından yapılan bir röportaj izleyenleri güldürdü.
Yol TV muhabirinin Almanya'da yaşayan vatandaşa "Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu?" şeklindeki sorusu gurbetçi vatandaşı kahkahalara boğdu!
Vatandaş, "Bizden 100 yıl ileride sanıyordum, gidince gördüm ki aramızda 300 yıl var" dedi.
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