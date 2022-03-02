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Sokakta esrarengiz kulübe! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Sokakta esrarengiz kulübe! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Eskişehir'de bir sokakta bulunan ve üzerinde hayrat olduğu belirtilen prefabrik kulübenin ne olduğu, ne amaçla kullanılacağı merak konusu oldu.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Yenigün sokakta bulunan prefabrik kulübe görenlerin dikkatini çekiyor. Prefabrik tuvalete benzer kulübenin yan yüzeyinde bulunan hayrat yazısı çevreden geçenlere “Bu nasıl hayrat ?” dedirtti. Çevrede yaşayan vatandaşlar, kulübenin ne için ve kim tarafından oraya koyulduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını belirttiler. Üzerinde Arapça besmele ve Kur’an-ı Kerim’den bir surenin meali olan yazı bulunan, dekoratif bir malzeme ile yüzeyi kaplı kulübenin yan tarafından ise havalandırma bölümü yer alıyor
Arifiye Mahalle Muhtarı Hakan Aksoy da, kendisinin ve halkın bu prefabrik kulübenin ne olduğunu bilmediğini, bir süreden beridir yol kenarında yer kaplamaya devam ettiğini anlattı.

İHA

Etiketler rezzan pak hayrat eskişehir kulübe
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