Sokakta sigara içmenin yasak olduğu il sayısı 12'ye yükseldi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, en yoğun caddeler başta olmak üzere pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.



Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, koronavirüsle mücadelede yeni kararlar aldı. Yeni kararları açıklayan Vali Seymenoğlu, 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.00- 16.00 saatlerinde sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verildiğini ancak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile meslek odaları başkanlarının bunların dışında olduğunu kaydetti.



Vatandaşların kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruşları binalarına ve AVM'lere girişlerinde, düzenlenecek kültürel ve sportif tüm faaliyetlere girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılması, 'riskli' görülenlerin içeri alınmaması ve kolluk kuvvetine bildirilmesine karar verildiğini aktaran Vali Seymenoğlu, şunları kaydetti:



"İl giriş- çıkışlarında tüm araçlarda seyahat edenlerin izolasyonda olup olmadığının sorgulanmasına, ilimiz Kaymakkapı Meydanı, Hükümet Caddesi (114. Cadde), Çayboyu, 6 Mart Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, kafeler bölgesi, pazar yerleri, açık- kapalı otobüs durakları ile yeme- içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına; çay ocağı gibi sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanan işletme ve benzeri mekanlarda küçük masalar etrafına en fazla iki kişi oturacak şekilde düzenleme yapılmasına, bu iki kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil ayrı yöne bakacak şekilde düzenlenmesine; iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koymak suretiyle oturmalarına veya ayakta topluluk oluşturulmasının yasaklanmasına karar verildi."

BURSA

Bursa'da Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Bursa genelinde kalabalık cadde, sokak ve alanlar ile tüm pazar yerlerinde maske kullanımını ihlal ederek, bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla maskelerin indirilmesini önlemek amacıyla, ilimizde belirlenen kalabalık cadde ve alanlarda ve tüm pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

BALIKESİR



Balıkesir Hıfzıssıhha Kurulu'nca kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar alındı. Kararlara göre; sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların da saat 14.00'den sonra pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde kamuya açık alanlarda yürürken sigara içilmesine yasak getirildi. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 14.00'ten sonra toplu taşıma araçlarını kullanması ve pazar yerlerine girişi kısıtlandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, koronavirüs (Covid­-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini söyledi.

KIRSAL MAHALLELERDEKİ KAHVEHANELER 21.00'DE KAPANACAK

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

"İlimizdeki vaka ve temaslı sayılarında ciddi ölçüde artış olması nedeniyle ilave tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. Kırsal mahallelerde faaliyet gösteren kahvehanelerin en geç saat 21.00'de kapatılmasının sağlanması; 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 14.00'ten sonra pazar yerlerine girmesinin ve toplu ulaşım araçlarını kullanmasının kısıtlanması; 15 yaşın altında olan çocukların pazar yerlerine girmesinin kısıtlanması; lokanta, restoran, kafe, kafeterya, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yeme içme yerlerinde müşterilerin yiyip içmedikleri esnada maske takmalarının zorunlu hale getirilmesi; cadde, sokak, meydan, park, pazar yeri gibi açık alanlarda yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanması; pazar yerlerinin genişletilmesi ve fazla güne yayılması; yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlarda yapılan denetimlerin artırılmasına karar verilmiştir."

SOKAKTA SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU İLLER

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop, Kütahya ve son olarak Muş'ta açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

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