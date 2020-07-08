Sol Parti'yi karıştıran ''cinsel istismar'' iddiası

Sol Parti'de yaşandığı iddia edilen bir olay tartışma yarattı.

Sol Parti'den ayrıldığını duyuran İlayda Kocabaş adlı kadın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir parti yetkilisinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ancak konunun üzerinin kapatılmaya çalışıldığını savundu. Konuyla ilgili olarak Sol Parti'de bir açıklama yaptı.

İlayda Kocabaş, sosyal medya hesabından, "Sol Parti’den kesin olarak ayrılmış bulunmaktayım. Yaşadığım cinsel saldırıdan sonra İstanbul örgütü olayı kapatmak için uğraştı. Ben ısrarcı olunca merkez adım atacağını söyledi. Şimdi pandemi bahane edilerek oyalanıyorum. Halbuki kongrelerini yapabildiler" diye belirtti. Kocabaş ayrıca, "Ataerki her yerde kendine alan bulabiliyor. Defalarca tehdit edildim ama yine de susmayacağım. Göstermelik laflar edilmesini istemiyorum artık. Buraya doğru atacağınız her adımda bunu bilmenizi isterim. 'Benden daha önemli olduğu için' bir erkeği kolladılar. Bunu unutmayın" diye ifade etti.

SOL PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Sol Parti de bir açıklama yaptı.

Sol Parti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Konunun duyulmasının ardından, 29.03.2020 tarihinde Merkez Disiplin Kurulu’na başvuru yapılarak, disiplin soruşturmasının başlatılması tarafımızca talep edilmiştir.

Merkez Disiplin Kurulu, soruşturmanın başlamasının ardından, pandemi koşullarını dikkate alarak, sürecin uzama ihtimaline karşı; kadın beyanını esas alarak 17.04.2020 tarihinde ilgili kişinin ‘partideki tüm görevlerinden alınması’ ve bu kararın disiplin süreci sonuna kadar devam etmesi yönünde tedbir kararı almış ve bu kararı taraflara iletmiştir.

Disiplin süreci nihai kararı taraflara iletmiştir.”

AÇIKLAMAYA TEPKİ

Sol Parti'nin açıklamasına İlayda Kocabaş bir tepki daha gösterdi.

Sol Parti'nin açıklamasını ele alan Kocabaş, şunları yazdı:

- Aylardır sonuçlandırmadığınız gerçeğini değiştirmediği gibi çok değerli üyelerinizin hala kol kola faille dolaşıyor olması samimi olmadığınızın göstergesi. Beni susturmak için görevinden aldık dediniz, fiilen görevlerine devam ettiğini biliyoruz. Utanmanız olsun!

- Israrla söyleyeceğim. Sol Parti İstanbul İl Yönetimi meseleyi çok önceden biliyordu. Hiçbir şey yapmadı. Ta ki ben avukatıma haber edene kadar. Sonra bana mesaj attılar “soruşturma başlatmıştık ama istifa ettiğin için soruşturma düştü” diye. Avukatım müdahil olunca Ankara’dan

- Aradılar. “Hayır bir soruşturma yoktu biz merkez disiplin kurulu olarak ilk kez haber alıyoruz” diye. Hem sakladılar hem de beni sindirmek için yalan söylediler. Üç avukat var o yönetimde ikisi kadın. Bana yazdıklarını görseniz aman aman... GEÇTİ İNSANLARI KANDIRMA DÖNEMİ.

- Çıkıp diyecektiniz ki “biz bu süreci yönetemedik, üzgünüz, bundan sonra ne yapabiliriz” ama utanmadan ben yalan söylemişim gibi “görevden aldık taraflara da bildirdik” demişsiniz. Ben bu partinin her çalışmasına emek verdim. Yazıklar olsun