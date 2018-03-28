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  3. 28 Mart 2018 23:31

Soluğu hastanede aldılar: 150 öğrenci zehirlendi

Bursa'da yurtta yedikleri akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 150 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Soluğu hastanede aldılar: 150 öğrenci zehirlendi
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Bursa’da yurtta yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 150 öğrenci hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bulunan Emir Sultan Erkek Yurdu’nda akşam yemeği yiyen 150 erkek öğrenci yedikleri yemekten rahatsızlandı.

Yurt bünyesinde bulunan A, B, C, ve D bloklarından toplamda 150 erkek öğrenciden 30 tanesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken diğer öğrenciler ise kentteki diğer hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor. 

İHA

öğrenci , zehirlenme , yemek
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