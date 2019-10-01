SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YÜZDE 50+1 KURALINDA DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI!
DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ; KRİTİK SEVİYE AŞILDI !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Ekim 2019 16:53

Soluk borusundan taş çıktı

Kastamonu’da kedinin soluk borusuna giren 1, 5 santimetrelik taş, Zonguldak'taki veteriner kliniğinde 6 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Kedi operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Soluk borusundan taş çıktı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kastamonu'da bir hayvansevere ait 2 yaşındaki kedi, nefes almakta zorluk yaşayınca veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan tetkiklerde soluk borusunda taş bulunduğu tespit edilen kedi, ameliyat için Zonguldak'ta bulunan veteriner kliniğine gönderildi. Veteriner hekim Önder Alkan, 6 saat süren ameliyatla soluk borusunda bulunan 1.5 santimetrelik taşı çıkardı. Yoğun bakımda tedaviye alındıktan sonra solunumu düzelen kedi, sağlığına kavuştu.

Ameliyatın zor ve riskli olduğunu anlatan veteriner hekim Önder Alkan, "Taşın akciğerin giriş bölümüne kadar ilerlediğini tespit ettik. Kedinin solunumunu etkileyen ve hayati tehlikeye sebep olan bir durumdu. Yaptığımız ameliyatla taşı çıkardık. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şu an gayet sağlıklı. Biraz daha gözetim altında tutup sahibine teslim edeceğiz." dedi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kedi , kastamonu , soluk borusu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM