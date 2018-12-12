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  3. 12 Aralık 2018 22:26

Soma'da kömür madeni çöktü: 11 işçi yaralı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir madenin tavanı çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı

Soma'da kömür madeni çöktü: 11 işçi yaralı
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Manisa'nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde tavanın çökmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kazaya ilişkin, "Can kaybı söz konusu değil. Arkadaşlar da ekip de orada, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.
 
Alınan bilgiye göre, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar Madeni'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.

Kazada ilk belirlemeye göre 11 işçi yaralandı. Mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaptığı açıklamada, madendeki göçük sonucu yaralanan 11 işçinin ivedilikle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "İlk aldığımız bilgilere göre 11 işçimiz yaralandı, ciddi bir yaralımız yok, hayati tehlikeleri görünmüyor. İçeride mahsur kalan işçimiz de bulunmuyor." dedi.

AA

kömür , soma , maden , kaya
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