Somalı madenciler davayı kazandı!

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Manisa’nın Soma ilçesinde 2013 yılından bu yana Uyar Madencilik tarafından tazminatları ödenmeyen madenciler, bugün haklarını aldı.
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak 4 bin madencinin tazminat hakkının banka hesaplarına yattığını duyurdu.
Uzun süre mücadele eden madenciler, TBMM’den konuya ilişkin yasa çıkartılmasını da sağlamıştı.
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