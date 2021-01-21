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  3. 21 Ocak 2021 20:31

Somalı madenciler davayı kazandı!

2013 yılından beri hakları olan tazminatlarını almak için mücadele eden Somalı madenciler, davayı kazandı. Tazminat, hesaplarına yattı.

Somalı madenciler davayı kazandı!
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Manisa’nın Soma ilçesinde 2013 yılından bu yana Uyar Madencilik tarafından tazminatları ödenmeyen madenciler, bugün haklarını aldı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak 4 bin madencinin tazminat hakkının banka hesaplarına yattığını duyurdu.

Uzun süre mücadele eden madenciler, TBMM’den konuya ilişkin yasa çıkartılmasını da sağlamıştı.

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