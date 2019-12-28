  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Aralık 2019 16:32

Somali'de ölen Türk vatandaşlarının kimlikleri belli oldu

Somali'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında yer alan 2 Türk vatandaşının, buradaki yol yapım inşaatın çalışan Denizlili Mehmet Kaplan ile Mustafa Yalman olduğu bildirildi. Kaplan ve Yalman'ın ailelerine acı haber ulaştı.

Somali'de ölen Türk vatandaşlarının kimlikleri belli oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ilk belirlemelere göre 76 kişiden 2'sinin, Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden Türklerin, bölgede yol yapım çalışmasını yürüten firmada görevli Mehmet Kaplan ve Mustafa Yalman olduğu bildirildi. İş makinesi olarak şantiyede çalışan Kaplan ve Yalman'ın Denizli'deki ailelerine acı haber ulaştı. Mehmet Kaplan ve Mustafa Kaplan'ın öldüğünü öğrenen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 90'dan fazla ölüSomali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 90'dan fazla ölü

Bakan Koca: 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruzBakan Koca: 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
somali , terör saldırısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM