Son 12 saatte 35 deprem oldu

Ege Denizi'nde dün saat 15.28'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saatte 3 ve üzeri büyüklüklerde 35 yer sarsıntısı oldu.Ege Denizi'nde dün öğleden sonra başlayan depremsel hareketlilik sürüyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitlerine göre, Ege Denizi'nde saat 15.28'de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 12 saatte büyüklükleri 3 ve üzeri olmak üzere 35 deprem kaydedildi.

Bu depremlerden 7'si, en büyüğü 4,9 olmak üzere 4 ve daha fazla büyüklüklerde gerçekleşti.

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"7'DEN BÜYÜK BEKLİYORDUM"

Deprem uzmanı Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili 10 yıldan bu yana uyarılarda bulunduğunu, söylediklerinin tam isabet ile gerçekleştiğini söyledi. Prof.Dr. Ercan, İzmir'in gevşek ve sulu zemini olan bölgelerinde depremin çok daha büyük hissedildiğini söyledi. Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan tsunami beklemediğini belirterek, bu depremin 5.1 büyüklüğüne varan artçıların 15 gün süreceğini, İzmir'de yaşayanların mümkünse yazlıklara veya 2007 yılı sonrasında yapılan konutlara taşınmasını istedi.

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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu benim için tam isabet. Daha önce İzmir depremi Karaburun Midilli, Foça üçgeninde, Midilli körfezine yakın olacak demiştim, tam isabet oldu. Deprem beklentim büyüktü, 7'den büyük bekliyordum. İlk gözlemlere göre depremin odağı kuzey doğudan gelen Zeytinbağ kırığı ile Manisa Foça üzerinden gelen Gediz kırığının çatalında Midili depremidir. Sığ bir depremidir. Türkiye depremleri sığdır. Güzel olan şey bizim Bornova kırığı ile İzmir kırığını harekete geçirmemiştir. Eğer harekete geçirse farklı şeyleri konuşurduk" dedi.

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"MEYDANA GELEN DEPREM, ANA DEPREMDİR"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, "Her depremin doğasında olduğu üzere önümüzdeki günlerde bu büyüklüğe yakın 4,9 ve 5,2 arasında değişebilecek artçı depremler yaşayabiliriz. Bugün meydana gelen deprem bir ana depremdir. Bu artçılar 6,2'nin üzerine kesinlikle çıkmayacaktır." dedi.

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Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,9 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin meydana gelme biçimi ve faylanma mekanizması açısından değerlendirildiğinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremler gibi normal fay hattında oluşan bir mekanizmaya sahip olduğunu kaydetti.

Bu sarsıntının, Batı Anadolu'nun doğasındaki depremlerden olduğunu belirten Özden, "Yaklaşık son 10 yıl içinde benzer büyüklükte, benzer özelliklerde depremler meydana geldi. Geçmişte tarihsel ve aletsel dönemde de yaşanmış benzer nitelikli kısa uzunluktaki fayların ürettiği depremler olarak karşımıza çıkıyorlar." diye konuştu.