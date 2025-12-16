Son 14 erken genel seçim anketinin sonuçlarının ortalaması alındı

  1. Anasayfa
2025 yılına veda etmemize sadece 15 gün kala kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar, kamuoyu araştırma firmalarının Kasım ayında gerçekleştirdiği erken genel seçim anketlerinin ortalamasını çıkardı. Ortaya çıkan tabloya AK Parti ve MHP'deki oy kaybı ve 3 partili Meclis sonucu damgasını vurdu.

MDRaporlar, ALF Araştırma, Ankara Creative Strategy, Area, Asal Araştırma, BETİMAR, Di-En Araştırma, Europoll, Gündemar, HBS Araştırma, ORC Araştırma, Özdemir Araştırma, Polsam Araştırma, Themis Araştırma ve SONAR'ın Kasım ayında gerçekleştirdiği erken genel seçim anketlerinin sonuçlarının ortalamasını aldı.

Kasım ayındaki 14 seçim anketinin sonuçlarının ortalamasına göre bugün bir erken seçim olsa TBMM'de sadece 3 parti yer alabiliyor.

CHP'nin açık ara birinci parti olduğu sonuçlarda iktidar ortağı MHP'nin yüzde 7 barajının altında kaldığı görüldü.

İşte Kasım 2025'te yapılan 14 erken genel seçim anketinin sonuçlarının ortalamasına göre partilerin oy oranları:

CHP yüzde 33,1
AK Parti yüzde 31,2
DEM yüzde 8,4
MHP yüzde 6,8
İYİ Parti yüzde 5,3
Zafer Partisi yüzde 4,4
YRP yüzde 3,0
A Parti yüzde 2,8
BBP yüzde 2,5
TİP yüzde 1,3
Saadet Partisi yüzde 1,1

