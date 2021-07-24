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Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısı artıyor!

Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısı artıyor!

Sağlık Bakanlığı, 24 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 24 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti. 

BAKAN KOCA'DAN VAKA SAYISI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda artan vaka sayılarına dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" ifadelerini kullandı

Etiketler 24 temmuz korona tablosu
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