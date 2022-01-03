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  3. Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısı fırladı!

Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısı fırladı!

Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısı fırladı!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 3 Ocak 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 368 bin 913 testin sonucuna göre 44 bin 869 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 27 bin 492 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 160 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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