  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısında dikkat çeken artış

Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısında dikkat çeken artış

Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısında dikkat çeken artış

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 7 bin 112 yeni vaka, 602 yeni hasta tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 223 bin 482 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlığın verilerine göre, ağır hasta sayısı 602 oldu, 9 bin 457 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 081’e yükseldi.

Etiketler vaka vaka sayısı korona koronavirüs 1 haziran koronavirüs 1 haziran korona tablosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: ''Uzaylılar'' dünyaya indi!
Bakan Soylu ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek 15 Temmuz iddiası
Bakan Koca tamamen normalleşme için tarihi verdi
Yine Çin! Eski kabusun dönüşü korkunç oldu: İlk kez bir insana teşhis konuldu!
Tam 6 yıl kazdı... Ailesine kızan genç, yeraltında kendi evini inşa etti
Erdoğan'dan sonraki ''cumhurbaşkanı'' adayını açıkladı
Tuba Büyüküstün'ün giydiği ''plaj, deniz, kumsal'' kombinini gören inanamadı
Bunu giyebilmek ''cesaret'' isterdi... Ece Seçkin giyip paylaştı
Nagehan Alçı: ''O bakanları isim isim biliyorum''
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Fatih Terim'i hedef aldı