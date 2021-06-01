Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısında dikkat çeken artış
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 7 bin 112 yeni vaka, 602 yeni hasta tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 223 bin 482 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlığın verilerine göre, ağır hasta sayısı 602 oldu, 9 bin 457 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 081’e yükseldi.
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