Son 24 saatin korona tablosunda korkunç rakamlar!

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor: Bugün 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi, 122 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 122 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 96 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 262 bin 48 olarak belirlendi.

"VAKA SAYILARI 20 BİN SINIRININ ÇOK ÜZERİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun. " ifadelerini kullandı.