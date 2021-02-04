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SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU AÇIKLANDI
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  3. 04 Şubat 2021 19:06

Son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Şubat 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 113 kişi daha koronadan hayatını kaybetti.

Son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 501 oldu, 8 bin 815 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.

vaka , koronavirüs , korona
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