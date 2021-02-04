Son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 501 oldu, 8 bin 815 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.