  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte Türkiye'de 1670 kişi daha koronavirüse yakalandı.

 Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 11 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1670 kişi koronavirüse yakalandı, 9 kişi ise hayatını kaybetti. 

Etiketler korona koronavirüs vaka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İlk kez rakam verildi
İstanbul'da yılan paniği! Mahalleli neye uğradığını şaşırdı
ORC Araştırma'nın sahibi Pösteki: ''Bir dönem kapanıyor''
Emeklilik hayaliniz suya düşebilir! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin
Yabancı uyruklu, eli sopalı, şaklaban geri döndü
Erdoğan'ın bahsettiği, Suriyeliler için yapılan briket evler görüntülendi
ABD'de enflasyon rekoru sonrası Dolar, Euro ve altın koptu gidiyor!
MHP'nin ''silmeyi unuttuğu'' Süleyman Soylu paylaşımı olay oldu
Kim bu Taksim camisindeki ''VIP'' müslümanlar ?
Sağlık ocağında skandal iddia: Hastalarıyla ilişkiye giren doktor açığa alındı