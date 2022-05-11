Son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte Türkiye'de 1670 kişi daha koronavirüse yakalandı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 11 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1670 kişi koronavirüse yakalandı, 9 kişi ise hayatını kaybetti.
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