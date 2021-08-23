Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıkladı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini paylaştı. Son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 833 hasta taburcu olurken bugün 282 bin 528 test yapıldı.

"KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" ifadelerini kullandı.