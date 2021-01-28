Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini yayınladı. Buna göre son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 279 vaka tespit edildi.
Toplam can kaybı 25 bin 605'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118'e ulaştı.
DÜN 132 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 132 kişinin hayatını kaybettiğini, 675 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 489 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 803 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.
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