Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini yayınladı. Buna göre son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 279 vaka tespit edildi.

Toplam can kaybı 25 bin 605'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118'e ulaştı.

DÜN 132 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 132 kişinin hayatını kaybettiğini, 675 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 489 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 803 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.