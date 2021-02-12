Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük verileri açıkladı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi.
Bugünkü tespit edilen hasta sayısı 667 oldu.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 284'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190'a yükseldi.
Bugünkü iyileşen hasta sayısı 8 bin 108 olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 461 bin 204'e ulaştı.
Ağır hasta sayısı ise 1250 olarak kayıtlara geçti.
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