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  3. 12 Şubat 2021 20:32

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 97 kişi daha koronavirüse yenik düştü.

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük verileri açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi.

Bugünkü tespit edilen hasta sayısı 667 oldu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 284'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190'a yükseldi.

Bugünkü iyileşen hasta sayısı 8 bin 108 olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 461 bin 204'e ulaştı.

Ağır hasta sayısı ise 1250 olarak kayıtlara geçti.

koronavirüs , korona
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