Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bunda göre son 24 saatte Türkiye'de 82 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi.,

Toplam can kaybı 27 bin 903'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 624 bin 19'u buldu.

Ağır hasta sayısı bin 185 oldu, 7 bin 498 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.