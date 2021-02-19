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SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
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  3. 19 Şubat 2021 19:04

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 82 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bunda göre son 24 saatte Türkiye'de 82 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi.,

Toplam can kaybı 27 bin 903'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 624 bin 19'u buldu.

Ağır hasta sayısı bin 185 oldu, 7 bin 498 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

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