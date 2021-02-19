Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bunda göre son 24 saatte Türkiye'de 82 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi.,
Toplam can kaybı 27 bin 903'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 624 bin 19'u buldu.
Ağır hasta sayısı bin 185 oldu, 7 bin 498 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol