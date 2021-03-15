Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizde 63 kişi daha koronavirüse yenik düştü.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1425 oldu, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi. Vaka sayısı 15 binin üzerine çıktı.