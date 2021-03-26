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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 26 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte, 29 bin 81 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 26 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 26 Mart 2021 tarihi itibariyle 1253 kişinin septomlu, 29 bin 81 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 Son 24 saatte 157 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. 

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Etiketler korona koronavirüs vaka 26 mart 26 mart koronavirüs
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