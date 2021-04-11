Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde seyretti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 11 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 11 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 548 kişinin septomlu, 50 bin 678 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 237 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.