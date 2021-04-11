  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde seyretti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 11 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 11 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 548 kişinin septomlu, 50 bin 678 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 237 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Diyanet'ten 81 ile talimat! İşte Ramazan ayı için alınan kararlarDiyanet'ten 81 ile talimat! İşte Ramazan ayı için alınan kararlarHaber

 

Detaylar tek tek belli oluyor! Ramazan'a tam kapanma olacak mı?Detaylar tek tek belli oluyor! Ramazan'a tam kapanma olacak mı?Haber

 

Uzman isimden ürküten açıklama: Tam kapanma olmazsa...Uzman isimden ürküten açıklama: Tam kapanma olmazsa...Güncel

 

Etiketler korona vaka vaka sayısı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın 11 nisan korona tablosu 11 nisan vaka sayısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul sise teslim!
Korkutan görüntü! Yağmurdan sonra bu hale geldi!
Uzman isimden ürküten açıklama: Tam kapanma olmazsa...
İzin verildi! 2 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkıyor
Uzman isimden turizm kentleri için ''tam kapanma'' çağrısı
Diyanet'ten 81 ile talimat! İşte Ramazan ayı için alınan kararlar
2023'te Ay'a gönderilecek: İlk ateşleme tamam!
Metropoll'ün zam anketinde dikkat çeken sonuçlar
Hande Erçel'in ev hali sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?