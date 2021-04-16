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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 63 bin 82 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 16 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 915 kişinin septomlu, 63 bin 82 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 289 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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