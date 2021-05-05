Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşımda göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşüş yaşadı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 5 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 2 bin 414 kişinin septomlu, 26 bin 476 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 356 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu, 35 bin 464 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.