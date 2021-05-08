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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 281 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 5 milyonu aştı.

8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloya göre, 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti.  Ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. 

Etiketler sağlık bakanlığı koronavirüs 8 mayıs koronavirüs
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