Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 281 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 5 milyonu aştı.

8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloya göre, 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.



