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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizde son 24 saatte 278 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 11 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla  bin 582 kişinin septomlu, 14 bin 497 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 Son 24 saatte 278 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

 Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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