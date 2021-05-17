Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 17 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 923 kişinin septomlu, 10 bin 174 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 223 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.