Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 19 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı 19 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.