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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 178 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 24 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 24 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 702 kişinin septomlu, 7 bin 523 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 Son 24 saatte 178 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler vaka korona koronavirüs vaka sayısı korona tablosu son 24 saat
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