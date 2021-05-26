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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 26 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 166 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 26 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 26 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 681 kişinin septomlu, 8 bin 738 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 Son 24 saatte 166 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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