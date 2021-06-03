Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı 3 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre ülkemizdeki koronavirüs vakalarında düne göre düşüş yaşandı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.
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