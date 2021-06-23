Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 23 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 224 bin 192 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 550 kişinin septomlu, 5 bin 809 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 65 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.