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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 29 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 5 bin 846 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 29 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 229 bin 846 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 510  kişinin septomlu, 5 bin 846 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 53 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı 29 haziran koronavirüs
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