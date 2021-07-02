Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 2 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 55 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 2 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 223 bin 782 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 461 kişinin septomlu, 4 bin 891 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 55 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 61 milyon 236 bin 294, toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, toplam vefat sayısı 49 bin 829, toplam ağır hasta sayısı 697, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 305 bin 856 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.