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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloda uygulanan aşı sayılarına da yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 219 bin 737 testin sonucuna göre 4 bin 678 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 4 bin 753 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 35 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs tablo
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