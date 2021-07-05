Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloda uygulanan aşı sayılarına da yer verildi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 219 bin 737 testin sonucuna göre 4 bin 678 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.
İyileşen kişi sayısı ise 4 bin 753 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 35 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.
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